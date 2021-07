Alitalia | ' Ita' al via il 15 ottobre | solo 2 800 dipendenti

Advertising

fattoquotidiano : Inizia nel segno dei tagli e delle polemiche l’era di Italia Trasporto Aereo (Ita), il vettore erede di Alitalia. I… - rape_ronzolo : RT @Michele_Arnese: La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti… - polunochaya : RT @maxdantoni: Leggendo che la nuova compagnia Ita ripartirà a ottobre con 52 aerei, ho fatto una piccola ricerca sulle compagnie aeree eu… - Nanenmonio1 : RT @Michele_Arnese: La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti… - Mikepub1 : RT @Michele_Arnese: La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti… -

Il tutto sotto l'occhio vigile dell'Ue che monitorerà l'attuazione dell'intesa che prevede una decisa discontinuità tra. Le reazioni In Europa, la commissaria Ue Vestager ha spiegato ......consente di avviare le procedure relative all'aumento di capitale die crea le condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività da" ...ROMA (ITALPRESS) – “Si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione Europea sulla costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA). La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal p ...La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti rispetto agli attuali 11mila. Ma, ...