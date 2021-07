Acquaroli sbotta su Facebook | ' Numeri Covid a posto Marche a rischio? Come tutte le altre regioni'

(Di venerdì 16 luglio 2021) ANCONA - La zona bianca non è in pericolo, parola di Francesco, che ha voluto rassicuare sulla situazione dellecon un post su: '14,9 positivi ogni 100mila abitanti e 11 ...

ANCONA - La zona bianca non è in pericolo, parola di Francesco Acquaroli, che ha voluto rassicuare sulla situazione delle Marche con un post su Facebook: "14,9 positivi ogni 100mila abitanti e 11 ricoverati, le Marche hanno lo stesso rishio delle regioni ..." Ancona .- "Rispetto alle notizie di stampa apparse ieri, che vorrebbero le Marche potenzialmente tra le Regioni a rischio di tornare in "zona gialla", vorrei ricordare alcuni dati forniti dal Servizio ...