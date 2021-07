WTA Losanna 2021, la pioggia rimanda ancora Camila Giorgi: secondo rinvio consecutivo, a domani il match con la Diyas (Di giovedì 15 luglio 2021) Niente Camila Giorgi quest’oggi a Losanna. Il maltempo in Svizzera ha bloccato la giornata di tennis del Ladies Open, arrivato alla ventottesima edizione, costringendo l’organizzazione a dover spostare alla giornata di domani la sfida dell’atleta azzurra contro Zarina Diyas. Un match rimandato per la seconda volta in quel del Canton Vaud: la pioggia aveva già fatto slittare ad oggi la partita in questione, e l’organizzazione ha optato per piazzare il match come l’ultimo in programma. Ma il cielo non ne ha voluto nuovamente sapere, con tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Nientequest’oggi a. Il maltempo in Svizzera ha bloccato la giornata di tennis del Ladies Open, arrivato alla ventottesima edizione, costringendo l’organizzazione a dover spostare alla giornata dila sfida dell’atleta azzurra contro Zarina. Unto per la seconda volta in quel del Canton Vaud: laaveva già fatto slittare ad oggi la partita in questione, e l’organizzazione ha optato per piazzare ilcome l’ultimo in programma. Ma il cielo non ne ha voluto nuovamente sapere, con tre ...

Advertising

Maffi14 : RT @laregione: Compleanno amaro per Jil Teichmann, niente derby a Losanna - laregione : Compleanno amaro per Jil Teichmann, niente derby a Losanna - flamminiog : RT @OA_Sport: WTA Losanna 2021: Lucia Bronzetti piazza il colpo su Anna Blinkova e va ai quarti di finale - tweener_head : RT @matmosciatti11: There’s a new italian player in the house: Lucia #Bronzetti, dominante a #Losanna, si garantisce per la prima volta in… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Diyas Vs #Giorgi è un match valido per gli ottavi di finale del torneo #Wta250 di #Losanna. Ecco tutte l… -