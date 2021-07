WTA Budapest 2021 | avanza Danielle Collins | l’Ungheria esulta con Dalma Galfi e Panna Udvardy

(Di giovedì 15 luglio 2021) Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA di; sulla terra rossa al coperto del SYMA Sports and Conference Center, la testa di serie numero 2segue a distanza la prima della classe Yulia Putintseva, battendo in due set Reka-Luca Jani. La wild card padrona di casa, capace di eliminare Elisabetta Cocciaretto al primo turno, fa resistenza fino al 5-4 in suo favore del primo set; sprecata l’occasione di aver servito per portarsi a casa la prima frazione, la Jani scompare dal campo e la sua avversaria vola in maniera leggiadra verso il successo. Cadono invece la terza e la sesta favorita del seeding, Bernarda Pera e ...

... Paolini - Vikhlyantseva 1° match sul Campo 2, Giorgi - Diyas 5° match sul Campo Centrale, non prima delle ore 17:30) 11:00 TENNIS WTA 250 Budapest - Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito e ... PROGRAMMA WTA Budapest 2021 (GIOVEDI' 15 LUGLIO) CENTRE COURT dalle ore 11.00 - Jani vs (2) Collins a seguire - Schmiedlova vs Galfi a seguire - (6) Sasnovich vs Udvardy COURT 1 dalle ore 11.00 - ...