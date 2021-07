Vaccini al via per migranti e senza fissa dimora (Di giovedì 15 luglio 2021) Da oggi parte la campagna vaccinale anche per i senza fissa dimora e i migranti. A renderlo possibile la collaborazione tra Ordine dei Medici, associazioni di volontariato, Regione Piemonte e Asl. Presso il centro vaccinale del Lingotto, saranno utilizzati i Vaccini a mRNA in tutti i casi in cui si possa somministrare una seconda dose; e si valuteranno invece quali siano le persone a cui si debba somministrare il vaccino monodose.Le associazioni coinvolte nel progetto sono Camminare Insieme, Rainbow for Africa, Comitato Collaborazione Medica-Amref, World Friends e Danish Refugee Council, le stesse già ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 luglio 2021) Da oggi parte la campagna vaccinale anche per ie i. A renderlo possibile la collaborazione tra Ordine dei Medici, associazioni di volontariato, Regione Piemonte e Asl. Presso il centro vaccinale del Lingotto, saranno utilizzati ia mRNA in tutti i casi in cui si possa somministrare una seconda dose; e si valuteranno invece quali siano le persone a cui si debba somministrare il vaccino monodose.Le associazioni coinvolte nel progetto sono Camminare Insieme, Rainbow for Africa, Comitato Collaborazione Medica-Amref, World Friends e Danish Refugee Council, le stesse già ...

