Subaru Levorg - In Giappone è proposta con l' airbag esterno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laha reso disponibile inl'sulla seconda generazione della. Si tratta del primo modello proposto dalla Casase con questa dotazione di sicurezza, ed uno dei primi in assoluto a raggiungere in mercato dopo l'anteprima della Volvo. Per il momento, non è confermato l'arrivo di tale accessorio anche in Europa e negli Stati Uniti. Un cuscino per salvare i pedoni. Il dispositivo è posizionato alla base del parabrezza e dei montanti anteriori e si gonfia per attutire l'impatto di un pedone in caso di incidente, sfruttando un cuscino che può ...