Spara durante una lite per viabilità, arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva Sparato alle gambe, nel corso di una lite per motivi di viabilità, ad un 19enne a Varcaturo, nel territorio di Giugliano (Napoli). Paolo Mauriello, di 34 anni, residente a Varcaturo, già denunciato in precedenza, è stato identificato dai Carabineri ed arrestato ieri. L'uomo è accusato di aver esploso l'11 marzo scorso sei colpi di pistola contro il giovane. Due proiettili andarono a segno, provocando danni permanenti al giovane. I militari – che hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Napoli Nord – hanno raccolto testimonianze dei presenti alla lite

