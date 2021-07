Serie A 2021-2022, la suddivisione dei match tra Dazn e Sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco la divisione degli incontri tra Dazn e Sky. Sabato: ore 15.00 Dazn – ore 18.00 Dazn – ore 20.45 Dazn e Sky Domenica: ore 12.30 Dazn e Sky – ore 15.00 Dazn – ore 15.00 Dazn – ore 15.00 Dazn – ore 18.00 Dazn – ore 20.45 Dazn Lunedì: ore 20.45 Dazn e Sky Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco la divisione degli incontri trae Sky. Sabato: ore 15.00– ore 18.00– ore 20.45e Sky Domenica: ore 12.30e Sky – ore 15.00– ore 15.00– ore 15.00– ore 18.00– ore 20.45Lunedì: ore 20.45e Sky Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

