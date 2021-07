Occhi bendati, con il governo e l’Ue, sull’orrore libico (Di giovedì 15 luglio 2021) La scelta di continuare ad insistere sulla strada del finanziamento alla missione bilaterale in Libia e, dunque, nei fatti, di proseguire con la linea del sostegno alla Guardia costiera libica, è assolutamente sbagliata. Il governo e il Parlamento (con la nobile eccezione costituita da alcune decine di rappresentanti del Pd, della sinistra e non solo) hanno deciso di non abbandonare una strada che passa dalla sistematica violazione dei diritti umani. L’impegno, strappato grazie alla pressione del Partito Democratico, di verificare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021) La scelta di continuare ad insistere sulla strada del finanziamento alla missione bilaterale in Libia e, dunque, nei fatti, di proseguire con la linea del sostegno alla Guardia costiera libica, è assolutamente sbagliata. Ile il Parlamento (con la nobile eccezione costituita da alcune decine di rappresentanti del Pd, della sinistra e non solo) hanno deciso di non abbandonare una strada che passa dalla sistematica violazione dei diritti umani. L’impegno, strappato grazie alla pressione del Partito Democratico, di verificare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

