"Non so cosa fare con mia figlia…". Flora Canto, i dubbi e la preoccupazione a poco dal parto

Manca un soffio alla nascita del piccolo Niccolò, il secondogenito di Enrico Brignano e Flora Canto. La bella Flora si è trasferita al mare per trascorrere serenamente gli ultimi giorni di gravidanza, precisamente è possibile avvistarla al Circeo, fra dolci passeggiate e tanto relax. Ma nella sua vacanza marittima non è sola, insieme a lei c'è la sua primogenita Martina, che non vede l'ora della nascita del fratellino Niccolò. Una famiglia felice, piena di amore come solo una lieta attesa sa essere. Ma è proprio in questo frangente che mamma Flora Canto è attanagliata da un ...

Ultime Notizie dalla rete : Non cosa SEC: altro rinvio sugli ETF su bitcoin La cosa curiosa è che gli ETF che invece replicano l'indice S&P 500 sono 13, ovvero solo uno in più ... ma ciò non toglie che la SEC continui a nutrire perplessità sulla reale possibilità che possa ...

Bolsonaro ricoverato d'urgenza per ostruzione intestinale/ "Torneremo presto!" Riccardo Muti ricoverato in ospedale: come sta?/ Salta concerto al Ravenna Festival Non è ben chiaro a cosa sia dovuta questa complicazione ma secondo alcune indiscrezioni circolanti, e riportate poi ...

Portogallo, aumentano le restrizioni: cosa si può e non si può fare SiViaggia Francia, boom di prenotazioni per il vaccino Corsa al vaccino in Francia dopo la svolta di Emmanuel Macron che ieri sera in diretta tv ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè ...

Conquista tedesca per Comer. Rileva Walterscheid e raddoppia la taglia La società di Reggiolo (Reggio Emilia) ha firmato l’accordo per comprare il 100% del gruppo tedesco. Obiettivo: creare un campione mondiale nella meccanica per l’agricoltura. Il gruppo sarà quotato a ...

