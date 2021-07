Napoli, Whirpool: avviata procedura di licenziamento collettivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Per lo stabilimento Whirpool di Napoli è stato deciso di procedere con il licenziamento collettivo. Ad annunciarlo l’amministratore delegato Luigi La Morgia durante l’incontro online del Mise. Non è stato trovato nessun accordo su un percorso differente da adottare, la Whirpool (il più grande produttore di elettrodomestici in Italia) ha deciso di avviare la procedura L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Per lo stabilimentodiè stato deciso di procedere con il. Ad annunciarlo l’amministratore delegato Luigi La Morgia durante l’incontro online del Mise. Non è stato trovato nessun accordo su un percorso differente da adottare, la(il più grande produttore di elettrodomestici in Italia) ha deciso di avviare laL'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Whirpool Provenzano (Pd): "Whirpool viene meno al piano industriale per Napoli, Giorgietti offra una soluzione" ' Whirlpool ha già tradito il patto con l'Italia, venendo meno a Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nuovo. Non si possono accettare #licenziamenti quando sono previsti ammortizzatori per accompagnare il rilancio del sito. Ma Giorgetti offra una ...

Mario Draghi: 'Degli operai Whirlpool ce ne occuperemo noi' Rosario Rappa, segretario generale della Fiom di Napoli, è uno dei tre partecipanti al faccia a ... i 422 alla Gkn di Campi Bisenzio e i 340 della Whirpool. Vicende diverse, ma accomunate da una serie ...

Whirlpool annuncia 340 licenziamenti a Napoli La Stampa Napoli, Whirpool: avviata procedura di licenziamento collettivo Per lo stabilimento Whirpool di Napoli è stato deciso di procedere con il licenziamento collettivo. Ad annunciarlo l’amministratore delegato Luigi La Morgia durante l’incontro online del Mise.

Whirlpool, Sbarra: vicenda inaccettabile Accelerare sugli ammortizzatori, subito tavolo sulle pensioni. Così il segretario generale della Cisl in un’intervista a La Repubblica ...

