Movida a San Lorenzo | scarsa igiene nei locali e alcol oltre l’orario | scattano sanzioni e chiusure

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Roma piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma e del VII° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige, per verificare il rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19 e della c.d. “mala” nel quartiere Sana San: i controlli I Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali, tra cui due negozi di vicinato, sorpresi mentre proseguivano la vendita di bevandeicheconsentito e sanzionati per un importo di 400 euro. Per tale ...