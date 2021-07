La pesca a strascico, oltre a essere un crimine, inquina più del traffico (Di giovedì 15 luglio 2021) Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature il marzo scorso ha evidenziato come la pesca a strascico inquini quanto il traffico aereo. I ricercatori hanno infatti scoperto come questa attività sia responsabile dell'emissione di circa 1,5 gt di carbonio l'anno (più del 2% delle emissioni globali). Non solo, la pesca a strascico ha un forte impatto sugli ecosistemi marini profondi che negli anni porterà a una «significativa riduzione del contenuto di sostanza organica (fino al 52%) un turnover più lento del carbonio organico (circa il 37%), e ridotta abbondanza di meiofauna (80%), biodiversità (50%) e ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature il marzo scorso ha evidenziato come lainquini quanto ilaereo. I ricercatori hanno infatti scoperto come questa attività sia responsabile dell'emissione di circa 1,5 gt di carbonio l'anno (più del 2% delle emissioni globali). Non solo, laha un forte impatto sugli ecosistemi marini profondi che negli anni porterà a una «significativa riduzione del contenuto di sostanza organica (fino al 52%) un turnover più lento del carbonio organico (circa il 37%), e ridotta abbondanza di meiofauna (80%), biodiversità (50%) e ...

