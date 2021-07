Inter, con l’offerta giusta Sensi può partire: la richiesta nerazzurra (Di giovedì 15 luglio 2021) Stefano Sensi nel mirino della Fiorentina Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano e l’Inter in questa sessione di calciomercato c’è Stefano Sensi. Il club nerazzurro insieme al nuovo allenatore Simone Inzaghi hanno deciso di aspettare il centrocampista finito nel mirino della Fiorentina, ma qualora dovesse arrivare un’offerta concreta, non si opporrebbero alla sua cessione. “Se la Fiorentina fa un’offerta articolata su prestito oneroso a tre milioni e obbligo di riscatto a dodici (con bonus vari), allora Sensi prende la strada per Firenze. Diciamo che non è una trattativa che si sblocca “domani”, ma i margini ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Stefanonel mirino della Fiorentina Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano e l’in questa sessione di calciomercato c’è Stefano. Il club nerazzurro insieme al nuovo allenatore Simone Inzaghi hanno deciso di aspettare il centrocampista finito nel mirino della Fiorentina, ma qualora dovesse arrivare un’offerta concreta, non si opporrebbero alla sua cessione. “Se la Fiorentina fa un’offerta articolata su prestito oneroso a tre milioni e obbligo di riscatto a dodici (con bonus vari), alloraprende la strada per Firenze. Diciamo che non è una trattativa che si sblocca “domani”, ma i margini ...

Advertising

Inter : ?? | MAGLIA Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nu… - Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - Inter_TV : ?? | PRIMO GIORNO ?? Dove potete trovare il primo allenamento di @hakanc10 in nerazzurro? ???? ?? Appuntamento alle 21… - alessandravari : @MediasetTgcom24 nel dare notizia del sorteggio serie a nella striscia in calce sono state indicate l'Inter, campio… - carradori64 : @mirta_la_mala @Bubu_Inter 4 in famiglia (5 con la nuora) Io 2 dosi Pfizer quantificazione anticorpi a 26 (valore m… -