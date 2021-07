“Incazzato, solo rotture di p***”. Bomba Fedez, decisione clamorosa dopo il caos. Ora è tutto nero su bianco (Di giovedì 15 luglio 2021) Fedez in questi giorni se la sta vedendo ancora con il Codacons, per un altro vis a vis voluto nuovamente dall’ente dei consumatori. Il rapper ha spiegato quanto in questi mesi sia impegnato in nuovi progetti di beneficenza, ma che un altro problema ha gettato un nuovo velo di amarezza sulle sue intenzioni. Fedez adesso dovrà trovare il tempo per difendersi dalle azioni legali del Codacons. Ancora. Anche per questo è arrivato alla decisione estrema, dopo anni in cui affronta tutta la faccenda con ironia e sarcasmo. Anche Chiara Ferragni è tutta impelagata in questioni non troppo differenti da quelle del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)in questi giorni se la sta vedendo ancora con il Codacons, per un altro vis a vis voluto nuovamente dall’ente dei consumatori. Il rapper ha spiegato quanto in questi mesi sia impegnato in nuovi progetti di beneficenza, ma che un altro problema ha gettato un nuovo velo di amarezza sulle sue intenzioni.adesso dovrà trovare il tempo per difendersi dalle azioni legali del Codacons. Ancora. Anche per questo è arrivato allaestrema,anni in cui affronta tutta la faccenda con ironia e sarcasmo. Anche Chiara Ferragni è tutta impelagata in questioni non troppo differenti da quelle del ...

