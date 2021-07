I fatti sono chiari: Riina parla di Via D’Amelio e sull’albanese basterebbe togliere gli omissis… (Di venerdì 16 luglio 2021) Quando si riferisce all’uomo venuto dall’Albania, Totò Riina parla dell’attentato di Via D’Amelio o la strage del 1983 che riguarda il magistrato Rocco Chinnici? Secondo un articolo de Il Fatto online a firma di Stefania Limiti, noi de Il Dubbio che abbiamo dato la notizia ci siamo sbagliati ad indicare Via D’Amelio. Ma non è così. Facile equivocare tra l’attentato a Chinnici e quello a Borsellino Giustamente, l’autrice de Il Fatto osserva che l’attentato nei confronti Chinnici è avvenuto nella stessa modalità di quello eseguito nei confronti di Paolo Borsellino nel ’92. Quindi è facile equivocare. Verissimo. In ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) Quando si riferisce all’uomo venuto dall’Albania, Totòdell’attentato di Viao la strage del 1983 che riguarda il magistrato Rocco Chinnici? Secondo un articolo de Il Fatto online a firma di Stefania Limiti, noi de Il Dubbio che abbiamo dato la notizia ci siamo sbagliati ad indicare Via. Ma non è così. Facile equivocare tra l’attentato a Chinnici e quello a Borsellino Giustamente, l’autrice de Il Fatto osserva che l’attentato nei confronti Chinnici è avvenuto nella stessa modalità di quello eseguito nei confronti di Paolo Borsellino nel ’92. Quindi è facile equivocare. Verissimo. In ...

