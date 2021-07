Genoa-Sirigu, è fatta per l’acquisto del portiere granata (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Genoa è riuscito ad acquistare Sirigu dal Torino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, firmerebbe un contratto triennale Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa – Torino, rinviata per emergenza Covid 19 Probabili formazioni Hellas Verona-Genoa, 4^ giornata di Serie A Made in Italy investimenti – Genoa, attese novità nel giro di pochi giorni Genoa Rovella e Scamacca nel mirino di Roberto Mancini Roma – Genoa: probabili formazioni, quote e ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilè riuscito ad acquistaredal Torino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, firmerebbe un contratto triennale Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::– Torino, rinviata per emergenza Covid 19 Probabili formazioni Hellas Verona-, 4^ giornata di Serie A Made in Italy investimenti –, attese novità nel giro di pochi giorniRovella e Scamacca nel mirino di Roberto Mancini Roma –: probabili formazioni, quote e ...

