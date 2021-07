Federer, che dramma: non riesce l’ultima grande impresa (Di giovedì 15 luglio 2021) Roger Federer, con un’accorata lettera, ha messo la parola fine all’ultimo suo sogno di una carriera in ogni caso stellare. Tennista Roger Federer (GettyImages)Roger Federer sta vivendo un vero e proprio dramma. Il tennista svizzero durante la sua gloriosa carriera ha vinto praticamente tutto. Per molti è considerato il più grande di sempre. Con 20 affermazioni è insieme a Nadal e Djokovic il tennista più vincente della storia degli Slam. Nel totale Federer ha vinto 103 titoli compresa una Coppa Davis. Inoltre è l’unico uomo che è stato capace di vincere per ben 8 volte ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 luglio 2021) Roger, con un’accorata lettera, ha messo la parola fine all’ultimo suo sogno di una carriera in ogni caso stellare. Tennista Roger(GettyImages)Rogersta vivendo un vero e proprio. Il tennista svizzero durante la sua gloriosa carriera ha vinto praticamente tutto. Per molti è considerato il piùdi sempre. Con 20 affermazioni è insieme a Nadal e Djokovic il tennista più vincente della storia degli Slam. Nel totaleha vinto 103 titoli compresa una Coppa Davis. Inoltre è l’unico uomo che è stato capace di vincere per ben 8 volte ...

