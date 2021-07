F1, GP Silverstone 2021 domani in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 15 luglio 2021) La Formula 1 torna in pista con il decimo appuntamento del Mondiale dopo una settimana di sosta con il Gran Premio di Silverstone. Il week end in Gran Bretagna vedrà l’esordio delle qualifiche sprint, evento che andrà a modificare il tradizionale calendario sin dal venerdì. Nella giornata del 16 luglio, infatti, ci sarà una sessione di libere di un’ora dalle 15.30 alle 16.30 e poi subito le qualifiche a partire dalle 19.00 per delineare la griglia di partenza della sprint, la gara di 100 km in programma sabato che andrà a delineare la griglia di partenza del GP di domenica. Il venerdì di libere sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207) mentre la copertura ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) La Formula 1 torna in pista con il decimo appuntamento del Mondiale dopo una settimana di sosta con il Gran Premio di. Il week end in Gran Bretagna vedrà l’esordio delle qualifiche sprint, evento che andrà a modificare il tradizionale calendario sin dal venerdì. Nella giornata del 16 luglio, infatti, ci sarà una sessione di libere di un’ora dalle 15.30 alle 16.30 e poi subito le qualifiche a partire dalle 19.00 per delineare la griglia di partenza della sprint, la gara di 100 km in programma sabato che andrà a delineare la griglia di partenza del GP di domenica. Il venerdì di libere sarà visibile su Sky Sport F1 (207) mentre la copertura ...

