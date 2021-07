F1, Carlos Sainz: “Sarà una gara dura per noi, il circuito di Silverstone metterà in difficoltà l’avantreno” (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo spagnolo Carlos Sainz è uscito dal doppio appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in Stira con un piccolo sorriso considerando che in entrambe le circostanze ha preceduto il suo compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc. Tuttavia, il distacco dai top-team e anche da un Lando Norris (McLaren) scatenato non è stato trascurabile. A Silverstone (Gran Bretagna), sede del prossimo round, le aspettative potrebbero non essere delle migliori. La pista ha delle caratteristiche che come assetto aerodinamico potrebbero ricordare la Francia, andando incidere soprattutto sugli pneumatici anteriori. Gomme che, tra l’altro, saranno tra gli aspetti ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo spagnoloè uscito dal doppio appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in Stira con un piccolo sorriso considerando che in entrambe le circostanze ha preceduto il suo compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc. Tuttavia, il distacco dai top-team e anche da un Lando Norris (McLaren) scatenato non è stato trascurabile. A(Gran Bretagna), sede del prossimo round, le aspettative potrebbero non essere delle migliori. La pista ha delle caratteristiche che come assetto aerodinamico potrebbero ricordare la Francia, andando incidere soprattutto sugli pneumatici anteriori. Gomme che, tra l’altro, saranno tra gli aspetti ...

Advertising

seblegendvettel : Chissà come si sente Carlos Sainz al pensiero che l'anno prossimo vivrà il dramma che Bottas sta vivendo quest'anno - FormulaPassion : #F1: #Ferrari e il rebus #Silverstone - glooit : Lando Norris, che stoccata a Sainz: “Voglio sempre battere Carlos” leggi su Gloo - infoitsport : Lando Norris, che stoccata a Sainz: “Voglio sempre battere Carlos” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: È iniziata una nuova era per il Ristorante Cavallino! Per l'occasione, il locale ha ospitato a pranzo i piloti, passati… -