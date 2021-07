Digitale terrestre, a breve lo switch-off: guida a test e risintonizzazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Digitale terrestre in arrivo in Italia: test di compatibilità e risintonizzazione di tv o decoder. Smart tv (Pixabay)Il 1° settembre è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario per il passaggio al nuovo Digitale terrestre. Questo aggiornamento prevede uno standard di alta definizione, un segnale che i televisori di generazione meno recente non saranno più in grado di ricevere. Come capire se la nostra tv è compatibile e continuerà a funzionare anche dopo la data dello switch-off? In via generale, tv e decoder acquistati a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul nuovoin arrivo in Italia:di compatibilità edi tv o decoder. Smart tv (Pixabay)Il 1° settembre è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario per il passaggio al nuovo. Questo aggiornamento prevede uno standard di alta definizione, un segnale che i televisori di generazione meno recente non saranno più in grado di ricevere. Come capire se la nostra tv è compatibile e continuerà a funzionare anche dopo la data dello-off? In via generale, tv e decoder acquistati a ...

