Debito | microchip e Covid Le ombre rosse sulla crescita cinese

(Di giovedì 15 luglio 2021) Una rondine non fa primavera. Vecchi detti a parte, la Cina vive uno strano momento, in cui le speranze di un ritorno allapre-pandemica si scontrano con una drammatica situazione finanziaria, figlia di unpubblico e corporate diventato troppo grande e pericoloso, come raccontato in questi mesi da Formiche.net. Il mondo intero era rimasto stupito quando la Cina aveva reso noto il suo dato del Pil relativo ai primi tre mesi dell’anno, +18,3% mentre ancora infuriava la pandemia. Forse però non aveva ben compreso le enormi criticità del sistema finanziario del Dragone, a cominciare dalle insolvenze dei grandi colossi di Stato e dalle piccole ...