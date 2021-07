Ddl Zan, no emendamenti Pd. Rischio slittamento a settembre (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giorno dopo il voto al cardiopalma nell’aula di palazzo Madama, il Pd non cambia linea. In un’assemblea del gruppo si è deciso di non presentare emendamenti al ddl Zan. La linea insomma resta quella di non toccare il testo. Certo, le preoccupazioni non mancano. Andrea Marcucci ed altri – come Stefano Collina, Valeria Fedeli e Valeria Valente (queste ultime dubbiose in modo particolare sull’identità di genere)- lo manifestano pubblicamente nella riunione. L’ex-capogruppo da giorni sostiene la linea della mediazione come l’unica per ‘salvare’ lo Zan. Altri la ritengono impercorribile perchè convinti che l’offerta di intesa della Lega non sia ‘sincera’ ma l’obiettivo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giorno dopo il voto al cardiopalma nell’aula di palazzo Madama, il Pd non cambia linea. In un’assemblea del gruppo si è deciso di non presentareal ddl Zan. La linea insomma resta quella di non toccare il testo. Certo, le preoccupazioni non mancano. Andrea Marcucci ed altri – come Stefano Collina, Valeria Fedeli e Valeria Valente (queste ultime dubbiose in modo particolare sull’identità di genere)- lo manifestano pubblicamente nella riunione. L’ex-capogruppo da giorni sostiene la linea della mediazione come l’unica per ‘salvare’ lo Zan. Altri la ritengono impercorribile perchè convinti che l’offerta di intesa della Lega non sia ‘sincera’ ma l’obiettivo ...

Advertising

davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - MonicaCirinna : Il #ddlZan non si occupa di regolare circolazione delle idee, ma solo di proteggere la dignità delle persone. Ascol… - fattoquotidiano : La senatrice di Forza Italia difende il ddl Zan e si commuove: “Quando mia madre capì di me disse ‘ho paura per te'… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Sospesa al #Senato la discussione generale sul #ddlZan. Se ne riparla martedì 20 luglio. Zan: “Inaccettabile togliere l… - ottovanz : RT @ItaliaViva: Una legge contro l'omofobia e la transfobia è un'urgenza in questo Paese. Abbiamo votato il Ddl Zan alla Camera, contribuen… -