Cuore Messi, video per i 100 anni di un tifoso speciale che si commuove (video) (Di venerdì 16 luglio 2021) L'uomo che annota tutti i gol di Leo in una rubrica, ha ricevuto un dono speciale nel giorno del suo 100.mo compleanno Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 luglio 2021) L'uomo che annota tutti i gol di Leo in una rubrica, ha ricevuto un dononel giorno del suo 100.mo compleanno

Advertising

zFireBrothers1 : Possiamo andare d'accordo solo se: Calcio > ogni altro sport Messi = Ronaldo Chiesa > Lozano Italia > squadra del… - vincenzoverzel1 : @CristinaDragani @ostvest @giovanni_barba @Cr1st14nM3s14n0 No, il cuore di bue ha un altra forma, li ho messi anche… - AlessioSfl : Non mentirò, spero con tutto il cuore che sia una bufala, perché questo è un pippone, che jony a confronto è messi - danilosalviati : @CorriereG A me sta tuttora sul ca22o il modo in cui ci si è disfatti di Rolando Bianchi per i capricci di Ventura.… - DavidBasco86 : avevo letto 'Messi cuore blaugrana, si dimezza l'ingaggio!!' lego gli articoli ed ha rinnovato (parrebbe) a 40 mili… -