Covid Cuba oggi, contagi aumentano e nuovo record morti (Di giovedì 15 luglio 2021) nuovo record di vittime per il Covid a Cuba: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67 morti, la cifra più alta dopo i 51 decessi di ieri, secondo i dati dell’ultimo bollettino. In aumento anche i contagi da coronavirus: sono stati 6.479, contro i 6.080 del giorno prima, per un totale rispettivamente di 263.086 casi e 1.726 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)di vittime per il: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67, la cifra più alta dopo i 51 decessi di ieri, secondo i dati dell’ultimo bollettino. In aumento anche ida coronavirus: sono stati 6.479, contro i 6.080 del giorno prima, per un totale rispettivamente di 263.086 casi e 1.726 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Cuba. ''Ora basta'' ...nell'assurda situazione in cui questa Isola dei Caraibi ha creato più di un vaccino contro il Covid,...non c'è nessuna azienda disposta a rischiare uno stop commerciale di sei mesi per venderle a Cuba. ...

