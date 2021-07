Covid-19 | continuano a salire contagi e tasso di positività Oms | molto probabili altre varianti più pericolose

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 2.455 i nuovi casi di-19 nelle ultime 24 ore (dato in crescita, ieri erano 2.153), mentre sono stati 9 i decessi (ieri 23). Con 190.922 tamponi effettuati, ildiregistrato è salito dall'1% all'1,3%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per ilin Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite.Gli ingressi giornalieri sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni ...