Chi non si vaccina non deve essere curato dagli ospedali pubblici, dice Andrea Crisanti (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlare il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea Crisanti. E i suoi toni sono sempre molto prudenti ma questa volta perde la pazienza e dice “troppo”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2455 unità. Da ieri 9 morti. Totale persone vaccinate: 25.286.020. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlare il microbiologo dell’Università di Padova, il professor. E i suoi toni sono sempre molto prudenti ma questa volta perde la pazienza e“troppo”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2455 unità. Da ieri 9 morti. Totale personete: 25.286.020. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Un amico mi suggerisce un bel quiz: se a Utrecht si fa una specie di rave con #greenpass e alla fine si contano MIL… - Pontifex_it : Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale. No… - matteosalvinimi : Non siamo per gli estremismi, né da una parte, né dall'altra. Il 'modello francese' non è un modello. #greenpass pe… - ruisseau : C'è veramente chi si è fatto due dosi per godersi le vacanze?E i vecchi,sono marciti?Questa mattina ho sentito il m… - LilloME9 : RT @Pantocrax: ?? CONDIVIDETE ?????? #DenisePipitone non è questione privata, è invece un emblematico caso di #giustizia negata che dovrebbe s… -