Case di Lusso | boom per residenze da ricchi | ecco i trend

(Di giovedì 15 luglio 2021) Life&People.it Ledistanno diventando, incredibile ma vero, un fenomeno sempre più diffuso, particolarmente nelle metropoli. Verrebbe da pensare che la scelta di spendere milioni di euro o di dollari per un residenza da sogno sia stata messa da parte, in pieno periodo pandemico. Eppure, contrariamente alle aspettative, la domanda di questo tipo di immobili continua ad essere sostenuta. Pensiamo per esempio al piccoloche negli ultimi mesi sta avvenendo qui a Milano relativamente allediTotalmente in controtendenza rispetto all’attuale situazione del mercato, che ancora ...

Advertising

crivello_imelda : @fattoquotidiano Comprare case di lusso costa !!! Lui # sta sereno# e si da da fare !! - Andrea32497838 : @Corriere Inginocchiarsi per un'associazione profit i quali proventi sono stati utilizzati per comprare due case di… - fenice_a : Ho scoperto questa serie reality su una famiglia di agenti immobiliari di lusso. Mi sono innamorata sia delle case che di loro (straboni) - idealista_it : La casa prefabbricata di lusso di Antonio Banderas si vende a prezzo ribassato - BERTIE801 : @Avvenire_Nei Eh sì. Povera maggioranza della CLASSE MEDICA : le nuove case di lusso acquistate e le ulteriori vaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Case Lusso

Genova24.it

... e continua a non essere " come invece dovrebbe - una priorità per ledi moda. E invece, ... con i conglomerati delcome la francese Kering (Gucci, St. Laurent , Balenciaga?) o l'americana e ...Da una parte, il quartiere ha cominciato a ' gentrific arsi ': i borghesi dei quartieri alti hanno iniziato a colonizzarlo, costruendo residence dial posto delle vecchiepopolari e delle ...Una versione one-off esclusiva di BMW X7 xDrive40d customizzata da Poldo Dog Couture, casa milanese specializzata in accessori di lusso per cani ...Aumentano i prezzi delle case in Lombardia mentre calano gli affitti. E' la tendenza registrata dal sito 'Immobiliare.it' attraverso l'unità Immobiliare Insights, che ha compilato il tradizionale osse ...