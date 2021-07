(Di giovedì 15 luglio 2021)accelera sul suo business basato sulla vendita di auto usate di qualità (massimo 4 anni e 100.000 km di percorrenza), grazie anche al recente spin off da LeasePlan che ha inoltre portato in dote 400 milioni di euro alla società con sede ad Amsterdam, come da noi raccontato qui. Con un focus ben preciso sul mondo digitale, visto che siamo arrivati a vendere oltre il 50% delle nostre auto online commenta Dalisa Iacovino, Managing director diItaly dal primo gennaio scorso, che precisa: con, inoltre, una bassissima percentuale di resi. Una donna alla guida della branch italiana, com'è appena avvenuto anche ai vertici della società, visto che è ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Carnext - Nuove partnership per rafforzarsi sul web -

Ultime Notizie dalla rete : Carnext Nuove

Quattroruote

ROMA " Leprospettive della mobilità e le necessità del consumatore del new normal ridisegnano il ...nella nuova normalità è quanto emerge dalla Millennial Car Survey 1 pubblicata da, dove ...Smart mobility: si il monopattino è alleato dell'auto Leprospettive della mobilità e le necessità del consumatore del new normal ridisegnano il ...Millennial Car Survey pubblicata da, ...Innovative forme di pagamento con Ayden e il raddoppio delle proposte di finanziamento con Santader le mosse per crescere ulteriormente nella vendita di auto usate in Rete ...CarNext Italia offrirà al mercato italiano servizi di pagamento rapidi e fluidi grazie alla partnership con Adyen, provider a livello mondiale di soluzioni avanzate di pagamento rafforzando così la pr ...