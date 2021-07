Call of Duty Warzone riceve 'la più grande patch di bilanciamento nella storia del gioco' (Di giovedì 15 luglio 2021) Call of Duty: Warzone si è aggiornato e questa patch sembra essere "il primo passo importante" verso una serie di bilanciamenti al TTK (Time To Kill). Raven Software attraverso un post sul blog ufficiale ha affermato di aver modificato il bilanciamento delle armi che lo studio di sviluppo ha definito "il più grande aggiornamento nella storia di Warzone. Nelle note della patch, lo studio di sviluppo ha spiegato che i nerf alle armi pongono un accento sulla precisione: "E' importante notare che questi bilanciamenti alle armi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021)ofsi è aggiornato e questasembra essere "il primo passo importante" verso una serie di bilanciamenti al TTK (Time To Kill). Raven Software attraverso un post sul blog ufficiale ha affermato di aver modificato ildelle armi che lo studio di sviluppo ha definito "il piùaggiornamentodi. Nelle note della, lo studio di sviluppo ha spiegato che i nerf alle armi pongono un accento sulla precisione: "E' importante notare che questi bilanciamenti alle armi ...

