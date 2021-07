BlackRock | le criptovalute non fanno parte delle strategie a lungo termine dei nostri clienti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il CEO della principale società di gestione degli investimenti,, ha rivelato che non c’è sufficiente interesse per ledadei suoi, tanto che la maggiordi loro non le considera nell’otticadi investimento pensionistico. Il CEO di, Larry Fink, ha rivelato che i loronon considerano lecome investimenti a. Lo ha riferito in una intervista rilasciata alla CNBC mercoledì, sottolineando che ...

Se fino allo scorso anno le varie aperture agli investimenti in Bitcoin condotte da grandi players come, Morgan Stanley e JP Morgan avevano spinto in alto il valore del BTC, nel secondo ..."Le criptovalute non fanno parte del focus degli investitori a lungo termine, stiamo vedendo molta poca domanda da parte loro", afferma il CEO di BlackRock ...(Reuters) - BlackRock (NYSE: BLK ), il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha registrato un aumento del 28% dell'utile del secondo trimestre, con gli investitori che hanno versato più denaro ne ...