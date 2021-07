Arriva Schitt’s Creek in Italia, la sit-com canadese vincitrice di Emmy è su Mediaset Infinity (Di giovedì 15 luglio 2021) Arriva la pluripremiata sit-com canadese Schitt’s Creek in Italia. Acclamata dal pubblico e dalla critica estera, la serie è disponibile, per la prima volta nel nostro Parese, in anteprima esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity. La prima stagione completa è visibile sul channel Infinity+ e le ulteriori cinque stagioni arriveranno nel corso dei mesi successivi per andare a comporre il cofanetto completo della serie tv più attesa in Italia. Da quando Schitt’s Creek ha sbancato agli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)la pluripremiata sit-comin. Acclamata dal pubblico e dalla critica estera, la serie è disponibile, per la prima volta nel nostro Parese, in anteprima esclusiva sulla piattaforma. La prima stagione completa è visibile sul channel+ e le ulteriori cinque stagioni arriveranno nel corso dei mesi successivi per andare a comporre il cofanetto completo della serie tv più attesa in. Da quandoha sbancato agli ...

