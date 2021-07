“Alla Cop26 di Glasgow ci giochiamo il nostro futuro” (di G. Vincenzi)

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 luglio 2021) (di Giorgio) È un coro di voci sempre più decise quello degli scienziati che invocano la politica mondiale a fare presto per ridurre i gas serra che stanno cambiando il clima delpianeta. L’appuntamento per la messa in sicurezza dell’atmosfera è in calendario a novembre a(Scozia) con la Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite,. Migliaia di delegati da tutto il mondo, tra cui capi di Stato e di governo, esperti climatici e attivisti, si riuniranno per definire un piano d’azione coordinato per affrontare l’emergenza climatica. “L’Unione Europea punta a raggiungere a ...