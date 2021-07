“A ottobre saremo costretti a richiudere tutto, Io vi saluterò e andrò in Francia” Così il virologo Burioni scatena le polemiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Allarma la variante Delta del virus del Covid, altamente contagiosa e che ha fatto già tornare una zona rossa in Italia, in Sardegna; e mentre i contagi risalgono in alcune Regioni che rischiano la zona gialla come Veneto, Sicilia, Sardegna e Campania, si parla di adottare il green pass come la Francia, ovvero rendere obbligatorio il vaccino per poter partecipare a molti eventi della vita sociale e pubblica. Obbligare il green pass Nel frattempo è grande polemica per le parole del virologo Roberto Burioni che su twitter accusa: A ottobre saremo costretti a ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 luglio 2021) Allarma la variante Delta del virus del Covid, altamente contagiosa e che ha fatto già tornare una zona rossa in Italia, in Sardegna; e mentre i contagi risalgono in alcune Regioni che rischiano la zona gialla come Veneto, Sicilia, Sardegna e Campania, si parla di adottare il green pass come la, ovvero rendere obbligatorio il vaccino per poter partecipare a molti eventi della vita sociale e pubblica. Obbligare il green pass Nel frattempo è grande polemica per le parole delRobertoche su twitter accusa: Aa ...

