Variante Delta, Ema: due dosi vaccino salvavita, mix sicuro ed efficace (Di mercoledì 14 luglio 2021) A breve la del virus , molto più contagiosa delle altre e per questo 'sorvegliata speciale' sorpasserà la mutazione Alfa e diventerà prevalente in Europa, ed anche in Italia. La previsione del Centro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) A breve la del virus , molto più contagiosa delle altre e per questo 'sorvegliata speciale' sorpasserà la mutazione Alfa e diventerà prevalente in Europa, ed anche in Italia. La previsione del Centro ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - fattoquotidiano : Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante… - askanews_ita : Cos’ha da dire il virologo Andrea Crisanti sulla variante Delta e le politiche dei governi - nani_skatz : RT @euronewsit: #Covid: la variante Delta rovina i piani greci. Da giovedì al chiuso entrano solo i vaccinati. Dovranno provare esibendo un… -