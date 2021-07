SXR | Fassina | Roma Multiservizi | Raggi deve revocare gara ponte

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021)– “Nonostante il mandato della Sindacasia oramai scaduto e la sua amministrazione abbia perso da tempo la maggioranza in Assemblea Capitolina, la Giunta procede imperterrita e incurante dei dati di realtà e dei principi della democrazia.” “Dopo 5 anni di tentativi andati a vuoto per arrivare a una società di primo livello, irrompe fuori tempo massimo una ‘’ di un anno, per l’affidamento del servizio scolastico integrato, attualmente gestito da.” “Unatotalmente improvvisata, irrealistica nella conclusione in tempo utile per ...