Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’unica certezza è la voglia di cominciare a lavorare di Carlo Fuortes, il manager scelto da Mario Draghi come nuovo ad della Rai. L’ex sovrintendente del teatro dell’Opera di Roma vorrebbe addirittura convocare il primo cda in settimana. Complicato. Nel corpaccione di Viale Mazzini – dove i nuovi corsi vengono sempre accolti con il sospetto che piano piano diventa felice rassegnazione – temono “il tagliatore di teste”. E dicono di essere pronti alla barricate, che dureranno, ovviamente, lo spazio di un mattino. Ma la strada che porta Fuortes al settimo piano dell’azienda pubblica non è proprio in discesa. L’assemblea della Rai prevista per lunedì scorso è stata rinviata ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’unica certezza è la voglia di cominciare a lavorare di Carlo Fuortes, il manager scelto da Mariocome nuovo ad della Rai. L’ex sovrintendente del teatro dell’Opera di Roma vorrebbe addirittura convocare il primo cda in settimana. Complicato. Nel corpaccione di Viale Mazzini – dove i nuovi corsi vengono sempre accolti con il sospetto che piano piano diventa felice rassegnazione – temono “il tagliatore di teste”. E dicono di essere pronti alla barricate, che dureranno, ovviamente, lo spazio di un mattino. Ma la strada che porta Fuortes al settimo piano dell’azienda pubblica non è proprio in discesa. L’assemblea della Rai prevista per lunedì scorso è stata rinviata ...

Advertising

ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - Raiofficialnews : Ritratti in bianco e nero e foto in abiti scintillanti: le immagini più belle della sua lunghissima carriera sulla… - Gianni_Gramazio : RT @CislNazionale: ?? Il servizio del Tg1 Rai sulla presentazione del libro di @giorgiomerlo su Franco Marini con l’intervista al Segretario… - agostinoarrigo1 : RT @CislNazionale: ?? Il servizio del Tg1 Rai sulla presentazione del libro di @giorgiomerlo su Franco Marini con l’intervista al Segretario… - Lady_Tremaine_8 : @FBiasin E manco ho capito perchè era in diretta sulla rai -