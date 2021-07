Southgate ha regalato l’Europeo all’Italia per un algoritmo

Advertising

gxallavichx : Commento sull'inghilterra, non richiesto. Premetto sarà più una critica a Southgate probabilmente. Fermo restando c… - Kuysvn : Comunque grazie Southgate, mettere dentro Sancho e Rashford freddi al 120esimo levando Henderson per fargli tirare… - oprofondo : Hai regalato l'Europeo all'italia, merda bastarda @southgate - StefanoCarmelo : #Southgate ci ha regalato un uomo ed un discreto vantaggio con la formazione che ha schierato. Vediamo di approfittarne #Euro2020Final - xerzes : @markorgull Giocando bene con un rigore regalato e Chielliniche spazzando il pallone all'88esimo prende Southgate n… -

Garethha fatto un lavoro straordinario. Più che con i rigori ? perché sono uno ... Non ha commesso un solo errore da portiere e ha fatto la parata decisiva che hail trofeo all'...non l'ha quasi mai fatto giocare e quando è entrato in campo ha deluso tutti. Ieri Sancho ha 'chiuso in bellezza' il suo Europeo sbagliando uno dei rigori che hannola coppa alla ...Dopo 120 minuti di una partita finita 1-1 (gol di Shaw per gli Inglesi e di Bonucci per gli Azzurri), sono stati i calci di rigore a decretare i vincitori: un super Gigio Donnarumma ci ha condotto sul ...Mourinho torna a scrivere per il Times. E commenta la finale persa dall'Inghilterra contro l'Italia che ha regalato il titolo agli azzurri: "Possiamo analizzare molto, ma è una questione di dettagli.