Sky: Mathias Olivera del Getafe è un altro obiettivo del Napoli per la fascia sinistra (Di mercoledì 14 luglio 2021) La trattativa con Emerson Palmieri non decolla, così il Napoli valuta come di consueto più profili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome per la fascia sinistra è Mathias Olivera, uruguaiano classe 1997 di proprietà del Getafe. Gli azzurri si starebbero già muovendo per la formula di trasferimento del giocatore, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’ingaggio di Olivera è inoltre più basso di quello percepito da Emerson al Chelsea (3,5 milioni) e questo potrebbe far pendere la bilancia in favore del sudamericano. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) La trattativa con Emerson Palmieri non decolla, così ilvaluta come di consueto più profili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome per la, uruguaiano classe 1997 di proprietà del. Gli azzurri si starebbero già muovendo per la formula di trasferimento del giocatore, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’ingaggio diè inoltre più basso di quello percepito da Emerson al Chelsea (3,5 milioni) e questo potrebbe far pendere la bilancia in favore del sudamericano. L'articolo ...

