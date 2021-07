Serie A: Dal Pino, vogliamo stadi pieni con Green Pass (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, intervenuto durante il sorteggio del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Il 22 agostovedere glicol, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della LegaA, intervenuto durante il sorteggio del ...

Advertising

corsi_gabriele : SPOILER! Dal 6 settembre @nove nuova serie #dealwithit! Tantissimi nuovi ospiti. E si ricompone la coppia più bell… - tuttosport : #Juve, con #Allegri si riparte dal calcio 'semplice' e dai risultati - infoitinterno : Dal Pino: «Vogliamo stadi pieni subito. Serie A volano per vaccini» - wireditalia : Reduce dal successo di diverse serie (C’è sempre il sole a Philadelphia, Fargo, Game of Thrones e, appunto, WandaVi… - Eurosport_IT : Dal 22 agosto siamo di nuovo in ballo!??????? #SerieA -