Salvini 'Con Draghi totale condivisione, sulle riforme bisogna correre' (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA - "C'e' totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi, bisogna correre sulle riforme, la riforma della giustizia, quella fiscale, riforma della Pa e avvio di tutti i cantieri fermi. ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA - "C'e'su come andare avanti nei prossimi mesi,, la riforma della giustizia, quella fiscale, riforma della Pa e avvio di tutti i cantieri fermi. ...

Advertising

Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - fanpage : Secondo quanto emerso dalle indagini, il pagamento dei 45mila euro era avvenuto in tre tranche. - MarrazzoFab : #Calederoli della #LEGA parlando degli accordi per la legge contro l’omobistransfobia, ci da lezioni di trasparenza… - Efisio31251859 : RT @triolo_antonio: 'Qualcuno vorrebbe il #greenpass anche per andare a farsi il cappuccio al bar. Follia. Io non inseguirò mai con la siri… -