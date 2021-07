Roma, lite sul furgone in autostrada: ferisce il collega con sette coltellate perché aveva discusso col figlio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha accoltellato un collega , a bordo del furgone di lavoro, ferendolo con sette diversi fendenti . Tutto è nato da una discussione tra il collega e suo figlio , culminata poi nell'aggressione con il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha accoltellato un, a bordo deldi lavoro, ferendolo condiversi fendenti . Tutto è nato da una discussione tra ile suo, culminata poi nell'aggressione con il ...

