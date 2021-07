Advertising

ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - ilriformista : Il 12 luglio presidente e ad nonostante il caos grillino #Draghi #Rai @Michele_Anzaldi @LegaSalvini @Mov5Stelle - laportaborsetv : #nomine notizia bomba si abbatte su @FratellidItalia che resta fuori da #cdaRai: trombato Giampaolo Rossi, Lega e F… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Rai: Lega-Fi votano De Biasio al Senato, Agnes alla Camera: (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Igor De Biasio… - VigilanzaT : Voto CdA Rai. Asse M5s-Pd-Leu su Bria e Di Majo. Italia Viva si smarca e dà libertà di scelta o di scheda bianca: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Lega

Agenzia ANSA

... indicato dalla, al Senato. Simona Agnes, indicata da Fi, alla Camera. Sono i due nomi su cui, a quanto si apprende da fonti di centrodestra, sarà data indicazione di votare per il cda della... indicato dalla, al Senato. Simona Agnes, indicata da Fi, alla Camera. Sono i due nomi su cui, a quanto si apprende da fonti di centrodestra, sarà data indicazione di votare per il cda dellaSul fronte del centrodestra invece, verrà votato Igor De Biasio, indicato dalla Lega, al Senato. Simona Agnes ... metodi di selezione e nomi migliori per il rinnovo del cda Rai”, ha scritto in una ...Katia Serra è diventata la prima donna a commentare una finale degli Europei. I vertici rai hanno dovuto cambiare ...