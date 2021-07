Pallanuoto | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Advertising

ViViCentro : Calendario Day By Day, dal 21 luglio all’8 agosto 2021, per i Giochi Olimpici di Tokyo. Saranno nottate e mattinate… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto calendario

OA Sport

Olimpiadi Tokyo 2020: ilEcco ilcompleto, con gli orari di tutte le gare, ...25 Judo: 03:30 - 07:30 Boxe: 04:00 - 07:30 Ciclismo: 04:00 - 11:15 Tennis: 04:00 - 13:00: ...Ecco tutte le date delle Olimpiadi 2021 : ildi Tokyo 2020 sport per sport , dove vedere ... Il 25 luglio si proseguirà con nuoto,, badminton, ginnastica artistica, hockey, ...CAGLIARI, 12 LUGLIO 2021 - La domenica dalle infinite emozioni natatorie e sportive in genere ha cominciato a macinare sensazioni ben auguranti sin dal mezzodì. Mentre la calura faceva di tutto per re ...“La Sardinia Cup è stata una bellissima opportunità – ha dichiarato - infatti non è da tutti vivere a stretto contatto con il Settebello, con il suo tecnico Sandro Campagna e tutto lo staff della nazi ...