Odifreddi: «Il calcio non insegna proprio nulla, semmai è una regressione alla giungla» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Su La Stampa, Piergiorgio Odifreddi dice basta all'”insopportabile sbornia da pallone”. Una requisitoria contro il calcio (accostato al voyeurismo) e i calciatori (ultrastipendiati, più dei premi Nobel). Il calcio, scrive, non può insegnare nulla di buono e utile nella sviluppata Italia. “A giudicare dalle reazioni selvagge che esso scatena, dentro e fuori gli stadi, sembrerebbe proprio di no. semmai, è diventato una scuola di regressione alla giungla, e se tra i giovani che abbiamo visto comportarsi come scimpanzé nelle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Su La Stampa, Piergiorgiodice basta all'”insopportabile sbornia da pallone”. Una requisitoria contro il(accostato al voyeurismo) e i calciatori (ultrastipendiati, più dei premi Nobel). Il, scrive, non puòredi buono e utile nella sviluppata Italia. “A giudicare dalle reazioni selvagge che esso scatena, dentro e fuori gli stadi, sembrerebbedi no., è diventato una scuola di, e se tra i giovani che abbiamo visto comportarsi come scimpanzé nelle ...

napolista : Su La Stampa: «se tra i giovani che abbiamo visto comportarsi come scimpanzé nelle strade e sulle piazze ci sono i… - Gio_Dusi : RT @MDolcinelli: Uno dei motivi per cui faccio cose in cui si parla di calcio di Anguilla, Tonga o di Monterosi in provincia di Viterbo è p… - Fletcher_Lynd : RT @symdona: Oggi sulla Stampa editoriale di Odifreddi 'L'insopportabile sbornia da pallone': - Guardare il calcio è 'voyeurismo, nel caso… - HCE__ : RT @symdona: Oggi sulla Stampa editoriale di Odifreddi 'L'insopportabile sbornia da pallone': - Guardare il calcio è 'voyeurismo, nel caso… - dan_maze : RT @symdona: Oggi sulla Stampa editoriale di Odifreddi 'L'insopportabile sbornia da pallone': - Guardare il calcio è 'voyeurismo, nel caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Odifreddi calcio Manifestazioni estate ad Andora: tutti gli appuntamenti di luglio ... incontra Piergiorgio Odifreddi , ore 21.00 Giardini di Palazzo Tagliaferro, il matematico ... 15 - 18 luglio " Torneo di calcio a cinque Luglio Fest a cura Asd Andora Calcio, campo sportivo di via Marco ...

Riaprono il Museo Archeologico del Finale e la Caverna delle Arene Candide ... dopo Dario Vergassola, David Riondino e Piergiorgio Odifreddi, prosegue mercoledì 10 luglio alle ... A continuare il racconto sul […] Finale Ligure Savona Sport Calcio, tre appuntamenti da non ...

L'insopportabile sbornia da pallone La Stampa Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi… Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi… …Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Dana Ghia, Gino Lavagetto, Carlo Tavecchio, Malisa Longo, ...

... incontra Piergiorgio, ore 21.00 Giardini di Palazzo Tagliaferro, il matematico ... 15 - 18 luglio " Torneo dia cinque Luglio Fest a cura Asd Andora, campo sportivo di via Marco ...... dopo Dario Vergassola, David Riondino e Piergiorgio, prosegue mercoledì 10 luglio alle ... A continuare il racconto sul […] Finale Ligure Savona Sport, tre appuntamenti da non ...Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi… …Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Dana Ghia, Gino Lavagetto, Carlo Tavecchio, Malisa Longo, ...