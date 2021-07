"Non dimenticheremo, pestaggi conseguenze delle nostre sconfitte": Draghi e Cartabia al carcere degli orrori (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una visita, ufficiale e dovuta, di Mario Draghi e Marta Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il premier e il ministro della Giustizia nel teatro delle violenze brutali contro i detenuti, pestaggi ripresi dai filmati che hanno sconvolto l'Italia, e che hanno portato all'apertura di un'inchiesta in cui figurano più di 150 indagati. "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire- spiega Draghi -. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una visita, ufficiale e dovuta, di Marioe Martaaldi Santa Maria Capua Vetere. Il premier e il ministro della Giustizia nel teatroviolenze brutali contro i detenuti,ripresi dai filmati che hanno sconvolto l'Italia, e che hanno portato all'apertura di un'inchiesta in cui figurano più di 150 indagati. "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire- spiega-. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienzeitaliani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso ...

Advertising

GoalItalia : 'Che rumore fa la felicità?' ?? 9 luglio 2006, 15 anni fa: una data che non dimenticheremo mai ???????? - ItalicaTestudo : RT @Libero_official: #Draghi e #Cartabia in visita al carcere degli orrori. Il premier: 'Non dimenticheremo'. Il Guardasigilli; 'Mai più vi… - Libero_official : #Draghi e #Cartabia in visita al carcere degli orrori. Il premier: 'Non dimenticheremo'. Il Guardasigilli; 'Mai più… - Wallflower__M : RT @JiminsWifeIsHe1: Non penso che dimenticheremo mai questo video in cui Yeontan vide la telecamera come una minaccia e corse a proteggere… - sulema_salas : RT @MonfamilyH: ?? Il nuovo hashtag è già qui Non dimenticheremo MX7, perché è la nostra famiglia. Gli anni in cui i ragazzi sono stati ins… -