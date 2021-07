(Di mercoledì 14 luglio 2021) roma, 14 lug. (Adnkronos) - “?Indavanti a Montecitorio con le Ong e le associazioni antirazziste, con loro siamo andati anche in mezzo al mare per salvare le persone. E siamo qui per ribadire che la missione con lava cancellata”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlando con i giornalisti a margine della manifestazione in corso davanti alla Camera dei deputati organizzata dalle Ong e dalle associazioni antirazziste. “Va cancellata la politica migratoria dell'Italia degli ultimi decenni basata sull'emergenza continua. Sostenere poi ...

Advertising

TV7Benevento : Missioni: Fratoianni, 'in piazza contro finanziamento guardia costiera libica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Missioni Fratoianni

Il Sannio Quotidiano

'Il tema del rifinanziamento delleitaliane all'estero è estremamente delicato e tocca ... afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. Migranti, Oim: Raddoppiati ...Dieci milioni e mezzo per l'addestramento italiano - Tra leche dovranno essere rinnovate ... Anche i parlamentari Riccardo Magi (+Europa), Francesco Verducci (Pd) e Nicola(Leu) ..."?In piazza davanti a Montecitorio con le Ong e le associazioni antirazziste, con loro siamo andati anche in mezzo al mare per ...roma, 14 lug. (Adnkronos) – “?In piazza davanti a Montecitorio con le Ong e le associazioni antirazziste, con loro siamo andati anche in mezzo al mare per salvare le persone. E siamo qui per ribadire ...