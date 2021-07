Lecce, dopo il party a Pescoluse scatta la denuncia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lecce - E' stato denunciato e multato il titolare dello stabilimento balneare di Marina di Pescoluse, nel comune salentino di Salve (Lecce), dove lo scorso 11 luglio migliaia di giovani, per la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021)- E' statoto e multato il titolare dello stabilimento balneare di Marina di, nel comune salentino di Salve (), dove lo scorso 11 luglio migliaia di giovani, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce dopo Lecce, dopo il party a Pescoluse scatta la denuncia ...salentino di Salve (Lecce), dove lo scorso 11 luglio migliaia di giovani, per la maggior parte arrivati da Gallipoli, hanno preso parte a un party, le cui immagini sono diventate virali in rete. Dopo ...

Notte della Taranta: 'Reincanto', l'ultimo concerto di Daniele Durante su ItsArt dal 15 luglio ... Colonne romane e lungomare di Brindisi , Taranto vecchia , Porta Napoli e piazza Duomo a Lecce ...Quel giorno a suo modo ci ha salutato consegnando al pubblico un concerto che ha curato giorno dopo ...

Lecce, dopo il party a Pescoluse scatta la denuncia La Gazzetta del Mezzogiorno Milan, la prima giornata in Serie A: match e risultati nel nuovo millennio Quanti debutti eccellenti nella prima giornata di campionato per il Milan. Nell’agosto ’99, nel nubifragio di Lecce l’esordio con gol di Shevchenko. Due anni dopo Inzaghi e Rui Costa alla prima in ...

Mega party nel Salento, denunciato titolare stabilimento Lo scorso 11 luglio migliaia di giovani, per la maggior parte arrivati da Gallipoli, hanno preso parte a un party, le cui immagini sono diventate virali in rete ...

