Il prefetto di Roma: «La Figc ha violato i patti per la sfilata. Pressioni da Bonucci e Chiellini»

Il Corriere della Sera intervista il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Il tema è quello dei festeggiamenti della Nazionale di ritorno a Roma dopo aver vinto l'Europeo. Le immagini del bus scoperto che si aggira per le strade della Capitale nel delirio generale dei tifosi, hanno lasciato interdetti in tanti visto il periodo di pandemia, con l'accelerazione dei contagi dovuti alla variante Delta. Le accuse del prefetto sono pesanti. «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei sull'autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati». Spiega di aver concordato la linea ...

