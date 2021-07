Il Fatto | la trattativa Stato-Bonucci «O ci date l’autobus scoperto o non andiamo da Draghi» 

(Di mercoledì 14 luglio 2021) IlQuotidiano scrive dei festeggiamenti della Nazionale di Mancini a Roma, a bordo di un autobus, nel delirio dei tifosi. Un enorme assembramento con la maggior parte delle persone senza mascherina. Eppure, il giro in autobus, come dichiarato dal prefetto di Roma al Corriere della Sera, non eraautorizzato. La Figc ha violato i patti. Già il prefetto ha puntato il dito sue Chiellini, responsabili di averpressione sul servizio d’ordine per viaggiare a bordo del bus dell’Italia. IlQuotidiano dedica alla questione un articolo a firma di Alessandro ...

Advertising

fattoquotidiano : #Euro2020, la trattativa Stato-Bonucci: sul Fatto di domani chi ha autorizzato la parata del virus… - domeniconaso : Nessuna mediazione sulla nostra pelle. Nessuna trattativa al ribasso sulle nostre vite. Lo avete già fatto con le u… - napolista : Il Fatto Quotidiano riporta la discussione tra Bonucci e il servizio d’ordine. Il difensore ai giornalisti: abbiamo… - Gianfra44460978 : I Veri Pippoidi siete voi del Fatto Q. Trattativa stato Bonucci? Fatevi un mondo a parte con Conte e il M5S cos… - Franco88386632 : RT @fattoquotidiano: #Euro2020, la trattativa Stato-Bonucci: sul Fatto di domani chi ha autorizzato la parata del virus -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto trattativa

Il Fatto Quotidiano

Ma non è così, laè appena partita e non ha ancora portato a degli sviluppi concreti. Sì,... La realtà è che il centrocampista vuole la maglia rossonera e lo hacapire chiaramente ai ...Resta ilche Siena è un luogo tutt'altro che elementare o periferico su questo versante. La ... PS: in partenza per Siena, Letta ha avanzato la proposta di affidare alla Ue lacon il ...La coalizione riprende le trattative per la scelta del nome per le amministrative Rosario Brillante: «La destra non deve tornare alla guida» ...Si riparte, la Juventus si ritrova oggi e sarà una squadra con poche novità e tanta voglia di emergere di alcuni calciatori. Sarà una squadra particolare, senza i ...